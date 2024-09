Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία θα αποτρέψει κάθε μεταφορά όπλων από το Ιράν προς τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και προετοιμάζεται για να υποστηρίξει τα στρατεύματα στη χερσαία επιχείρηση εναντίον του λιβανέζικου κινήματος, δήλωσε σήμερα (26/9) ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας του Ισραήλ.

«Θα αποτρέψουμε κάθε απόπειρα μεταφοράς όπλων από το Ιράν στον Λίβανο», τόνισε ο υποπτέραρχος Τομέρ Μπαρ. «Η αισιοδοξία του Νασράλα πηγάζει από τις προμήθειες που στέλνει το Ιράν» συμπλήρωσε, αναφερόμενος στον ηγέτη της Χεζμπολάχ.

«Προετοιμαζόμαστε από κοινού με τη Βόρεια Διοίκηση για χερσαία επιχείρηση. Είμαστε έτοιμοι. Η απόφαση για το “πράσινο φως” ανήκει στους ανωτέρους μας», είπε κατά την ομιλία του σε οπλίτες, βίντεο της οποίας δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

