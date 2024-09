Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έφτασε στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο του ΟΗΕ, εν μέσω ανησυχίας για κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου θα απευθύνει ομιλία αύριο Παρασκευή στον ΟΗΕ ενώ συνοδεύεται από συγγενείς ομήρων.

Φτάνοντας στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης ο Νετανιάχου φάνηκε αποφασισμένος να κλιμακώσει στον Λίβανο.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο Νετανιάχου είπε:

«Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ με πλήρη ισχύ και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους μας – και πρώτα και κύρια, να επιστρέψουμε τους κατοίκους του βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους».

Την ίδια στιγμή η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε Παλαιστίνιους και Εβραίους διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για την παρουσία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ και ζητούσαν κατάπαυση πυρός.

Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις των ΗΠΑ που ζητούν αποκλιμάκωση στον Λίβανο και κατάπαυση πυρός τη Γάζα, σήμερα η Ουάσιγκτον οριστικοποίησε πακέτο στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ύψους 8,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση «βασικών προμηθειών σε καιρό πολέμου» και 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια για συστήματα αεράμυνας, συμπεριλαμβανομένων του Iron Dome, του David’s Sling και της ανάπτυξης ενός προηγμένου αμυντικού συστήματος λέιζερ υψηλής ισχύος.

Η εκτελούσα χρέη υφυπουργού Άμυνας των ΗΠΑ για θέματα πολιτικής Αμάντα Ντόρι συναντήθηκε με τον γενικό διευθυντή του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας Εγιάλ Ζαμίρ στο Πεντάγωνο την Τετάρτη και «συζήτησαν το φάσμα των απειλών που αντιμετωπίζει το Ισραήλ και τη σημασία της επιδίωξης διπλωματικών λύσεων που είναι απαραίτητες για τη διαρκή ασφάλεια», σύμφωνα με μια ανάγνωση του εκπροσώπου του Πενταγώνου αντισυνταγματάρχη Γκάρον Γκαρν.

The IMoD’s DG, Maj. Gen. (Res.) Eyal Zamir has concluded negotiations in Washington for a $8.7 billion U.S. aid package to support Israel’s ongoing military efforts. The package comprises $3.5 billion for essential wartime procurement and $5.2 billion for air defense systems. pic.twitter.com/BRVBiop10B

