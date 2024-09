Η τρομερή αντίδραση του Εμπαπέ: «Δεν καταλαβαίνω ούτε μία λέξη» (vid)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ κατάφερε να σκοράρει απέναντι στην Εσπανιόλ, πετυχαίνοντας το τελευταίο γκολ της Ρεάλ από το σημείο του πέναλτι, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν ο Γάλλος σούπερ σταρ εκτελέσει το πέναλτι, ο τερματοφύλακας της Εσπανιόλ, Ζοάν Γκαρθία, τον πλησίασε με στόχο να τον αποσυντονίσει.

Ο τερματοφύλακας των Καταλανών ξεκίνησε το trash talking απέναντι στον Εμπαπέ ο οποίος ωστόσο του απάντησε με ειλικρίνεια πως δεν μπορούσε να καταλάβει λέξη από τα όσα του έλεγε ο κίπερ των φιλοξενούμενων.

«Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε μια γ@μhμενh λέξη από όσα μου λες», του τόνισε ο φορ της Ρεάλ Μαδρίτης, γελώντας με τον Λούκας Βάσκεθ που ήταν ακριβώς δίπλα να γελάει επίσης με τη συζήτηση των δύο ποδοσφαιριστών.

The Espanyol goalkeeper tried to put Kylian Mbappé off before his penalty.

He replied: “I don’t understand one f*cking word you’re trying to say to me.”

pic.twitter.com/vvqODQZTcF

