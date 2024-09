Νέα έκρηξη σε κατάστημα στην Κολωνία - Η δεύτερη μέσα σε τρεις ημέρες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Κολωνίας στη Γερμανία, σε κατάστημα ρούχων που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς.

Υλικές ζημιές υπάρχουν, όπως έχουν αποτυπωθεί στις πρώτες φωτογραφίες από το σημείο όπου έγινε η έκρηξη στη Γερμανία.

An explosion with minor damages took place in front of a clothing store in Cologne, similar to the explosion outside the Vanity club on Monday nightpic.twitter.com/wBo3qXI6SS https://t.co/LLncWsaaSZ pic.twitter.com/G5vMo1Hgao

