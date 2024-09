Έκρηξη στο κέντρο της Κολωνίας - Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κολωνία στη Γερμανία, έπειτα από ισχυρή έκρηξη στον δακτύλιο γύρω από το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την Kölner Anzeige, η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και, με ανακοίνωσή της στο «Χ», καλεί τους πολίτες να την αποφεύγουν.

Δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες για την έκρηξη.

Η σχετική ανάρτηση του Reuters για την έκρηξη στην Κολωνία, με το γνωστό πρακτορείο ειδήσεων να επικαλείται την Bild:

Police operation under way after explosion in Cologne, Bild reports https://t.co/Nz9SlI2ed1 pic.twitter.com/KmuePb7Clk

— Reuters World (@ReutersWorld) September 16, 2024