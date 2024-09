Η επέλαση της κακοκαιρίας Boris «πνίγει» την Κεντρική Ευρώπη, έχοντας προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο επτά ανθρώπων και ζημιές ανυπολόγιστης καταστροφής σε αρκετές χώρες.

Δέος προκαλούν οι εικόνες που κάνουν το γύρο του Διαδικτύου της τελευταίες ώρες και δείχνουν τη σφοδρότητα με την οποία η κακοκαιρία πλήττει την Ευρώπη.

– Casualties: 5 dead in Galati – Affected areas: #Galaţi , Vaslui, Epureni (Vaslui County), Western Moldavia – Situation: Severe #flooding caused by Cyclone Boris – Damage: Multiple localities affected, flooding… pic.twitter.com/m9vhAqDyMp

In Galati, Romania, hundreds of people were evacuated, with houses flooded and roads blocked, as severe floods hit the area. pic.twitter.com/hb714iO7y4

Πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Ρουμανία, στην περιοχή Γκαλάτι, όπου οι πλημμύρες έχουν καταστρέψει χιλιάδες σπίτια. Ένας ακόμη άνθρωπος πνίγηκε στην Πολωνία, στην περιοχή Κλοντζκό, όπου οι αρχές έχουν εκκενώσει 1.600 κατοίκους λόγω των πλημμυρών. Τέλος, τη ζωή του έχασε και ένας πυροσβέστης στην Κάτω Αυστρία.

Last night, the counties of Galați and Vaslui saw historic levels of rainfall as the «Boris» Cyclone hit Romania.

The cyclone is moving north-east and has been flooding neighbouring Moldova.

A total of 13 roads, one national road (DN 25 between Vameș and Tudor Vladimirescu,… pic.twitter.com/eJrtIyBQkm

— GeoInsider (@InsiderGeo) September 14, 2024