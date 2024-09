HIIT: Η προπόνηση που δυναμώνει πνεύμα και σώμα

Δεν είναι μυστικό πώς η τακτική άσκηση έχει να μας προσφέρει μια πληθώρα από οφέλη για την σωματική και ψυχική μας υγεία. Φυσικά η άσκηση που επιλέγεις να κάνεις εξαρτάται από τους στόχους σου, το επίπεδο της φυσικής σου κατάστασης και τις προτιμήσεις σου. Μπορεί να προτιμάς πιο ήπιες μορφές άσκησεις όπως το πιλάτες, μπορεί να σου αρέσει το τρέξιμο, ή τα βάρη, ή ακόμη και να ακολουθείς πιστά HIIT προπονήσεις για μερικά πολύ έντονα λεπτά άσκησης μέσα στην ημέρα σου.

Φυσικά όλες οι μορφές άσκησης έχουν να σου προσφέρουν οφέλη, αλλά σύμφωνα με μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Science and Medicine in Sport μας φανερώνει ορισμένα οφέλη της HIIT προπόνησης που πιθανόν να μην γνωρίζαμε.

Οι HIIT προπονήσεις είναι οι διαλλειματικές προπονήσεις υψηλής έντασης και οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης είχε ως αποτέλεσμα τα μεγαλύτερα οφέλη για τη νευροπλαστικότητα σε υγιείς νεαρούς ενήλικες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, με τον όρο νευροπλαστικότητα αναφερόμαστε στην ικανότητα που εγκεφάλου να προσαρμόζεται στην αλλαγή, μεταβάλλοντας τις λειτουργικές και δομικές του ιδιότητες. Όταν συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές, τείνουν να συμβαίνουν σπουδαία πράγματα, όπως η μάθηση και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Η έρευνα διαπίστωσε ότι η ενασχόληση με την αερόβια άσκηση ενισχύει την ικανότητα του εγκεφάλου να αναδιοργανώνεται, να έχει δηλαδή νευροπλαστικότητα. Αυτό είναι σημαντικό επειδή η νευροπλαστικότητα αποτελεί τη βάση της μάθησης, της μνήμης και της αποκατάστασης από τραυματισμούς, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Καθώς φαίνεται όμως τα οφέλη της HIIT προπόνησης δεν περιορίζονται στον εγκέφαλο, καθώς μπορεί να σε βοηθήσει και αν έχεις ως στόχο την απώλεια βάρους. Σύμφωνα με έρευνες, οι διαλλειματικές προπονήσεις υψηλής έντασης καίνε περισσότερες θερμίδες από άλλες μορφές άσκησης σε μικρότερο χρόνο.

Αυτή η μορφή άσκησης έχει μελετηθεί και για την επίδραση της στην ηλικία και τη γήρανση σε κυτταρικό επίπεδο. Οι επιστήμονες έχουν μελετήσει ακόμη και τις επιδράσεις του HIIT στη γήρανση σε κυτταρικό επίπεδο, όπως έκαναν σε έρευνα που δημοσιεύθηκε πέρυσι στο European Heart Journal. Η μελέτη συνέκρινε τις επιδράσεις διαφορετικών μορφών άσκησης, συμπεριλαμβανομένης της άρσης βαρών, της αερόβιας άσκησης και του HIIT στο μήκος των τελομερών.

Τα τελομερή είναι μέρος των ανθρώπινων χρωμοσωμάτων και το μήκος τους μειώνεται με την ηλικία. Τα μειωμένα τελομερή συνδέονται με ασθένειες και άλλα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την ηλικία. Στο τέλος μιας περιόδου 26 εβδομάδων, τα άτομα που έκαναν αερόβια άσκηση ή ενδυνάμωση δεν είδαν καμία αλλαγή στο μήκος των τελομερών. Η ομάδα που έκανε HIIT είδε μια “διπλάσια” αύξηση του μήκους.

*Πηγή: Vita