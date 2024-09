Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε μέσω βιντεοκλήσης στην τέταρτη Σύνοδο της Πλατφόρμας για την Κριμαία και υποστήριξε ότι αυτή θα πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, κάτι που επιτάσσει το διεθνές δίκαιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Κριμαία έχει περιέλθει στην κατοχή της Ρωσίας από το 2014, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που αναφέρουν ότι στα σχέδια του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι να καταλάβει όλα τα εδάφη στα νότια της Ουκρανίας και να φτιάξει μια «γέφυρα» με την κατεχόμενη περιοχή.

Η δήλωση του Ερντογάν προκαλεί εντύπωση και θεωρείται δεδομένο ότι θα συζητηθεί. Άλλωστε, δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από τη στιγμή που η Τουρκία έκανε αίτημα για να συμμετέχει στη συμμαχία BRICS, όπου κομβικό ρόλο παίζει η Ρωσία.

«Η υποστήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας είναι αμετάβλητη. Η επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία αποτελεί απαίτηση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε αναφορά στον πόνο που έχουν υποστεί οι Τάταροι της Κριμαίας, των οποίων η ταλαιπωρία συνεχίζεται για οκτώ δεκαετίες.

Turkish President Erdogan in video message to 4th Crimea Platform:

– Our support for Ukraine’s territorial integrity is unwavering & Crimea’s return to Ukraine is mandated by intl law

– Our sincere wish is that war ends with just & lasting peace, based on Ukraine’s territorial… pic.twitter.com/D7nwZ2Iooc

— TRT World (@trtworld) September 11, 2024