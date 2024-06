Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα δίχρονο παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα και άλλοι 22 τραυματίστηκαν από επίθεση με πυραύλους που εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία, ανακοίνωσε στο Telegram ο κυβερνήτης που έχει διορίσει η Μόσχα, ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

Αυτή η πόλη-λιμάνι γίνεται τακτικά στόχος, ιδίως επειδή στεγάζει το αρχηγείο του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Η Κριμαία αποτελεί σημαντικό υλικοτεχνικό κόμβο για τον ρωσικό στρατό.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης είπε ότι η αντιαεροπορική άμυνα απέκρουσε μια «επίθεση με πυραύλους», καταστρέφοντας «πέντε εναέριους στόχους».

«Αλλά τα συντρίμμια από τους καταρριφθέντες στόχους έπεσαν σε παράκτιες περιοχές», πρόσθεσε.

8 ATACMS missiles that were given to Ukraine by USA have been launched towards Crimea now.

Ukraine is now using American weapons to offensively use against Russia and Russian territory pic.twitter.com/LH2nLYSoYx

