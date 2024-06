Μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία - Νεκροί και τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό στο Χάρκοβο, εν μέσω ενός νέου κύματος ρωσικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα έπληξε πολυκατοικία, σκορπώντας τον θάνατο. Σε βίντεο από τον τόπο της επίθεσης αποτυπώνεται η έκταση των ζημιών στο κτίριο.

Ο αρχικός απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 19 τραυματίες, προτού ανέλθει σε 40 και ακολούθως σε 56, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

Ο Ζελένσκι καταδίκασε το πλήγμα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και απευθύνοντας εκ νέου έκκληση στους δυτικούς συμμάχους να στηρίξουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

«Η ρωσική τρομοκρατία με τις κατευθυνόμενες βόμβες πρέπει και μπορεί να σταματήσει. Χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις από τους εταίρους μας, ώστε να καταστρέψουμε τους ρώσους τρομοκράτες και τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη στα οποία βρίσκονται», είπε.

Russian terrorists have struck Kharkiv with guided aerial bombs again. Unfortunately, a residential building was hit.

The debris is being cleared. All necessary services are on the scene. As of now, there are 19 wounded and 3 dead. My condolences to everyone who lost their loved… pic.twitter.com/iSpKjjevtC

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2024