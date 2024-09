Οι αρχές στη Μαλαισία διέσωσαν εκατοντάδες παιδιά και εφήβους που πιστεύεται ότι έπεσαν θύματα σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης στα φιλανθρωπικά ιδρύματα που τα φιλοξενούσαν, και δεκάδες ύποπτοι έχουν συλληφθεί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο γενικός επιθεωρητής Ραζαρουντίν Χουσάιν είπε ότι συνολικά διασώθηκαν 402 παιδιά (201 κορίτσια και ισάριθμα αγόρια), ηλικίας από 1 έως 17 ετών, κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν σήμερα σε 20 ιδρύματα, στις Πολιτείας Σελανγκόρ και Νέγκρι Σεμπιλάν.

Μεταξύ των 170 συλληφθέντων είναι ορισμένοι «ουστάζ», δηλαδή δάσκαλοι της ισλαμικής θρησκείας καθώς και φύλακες των ιδρυμάτων αυτών.

🚨TW: Child sexual abuse

Police rescued 402 children in raids on 20 welfare homes linked to Global Ikhwan Services & Business Holdings, on suspicion of exploitation disguised as charity.

Intelligence reports suggest the children were taught & forced to sodomise each other.

🧵1 https://t.co/bx8Gsya4uW pic.twitter.com/iieRNUDyxk

