Παρουσιάστρια ειδήσεων του BBC πιάστηκε εν αγνοία της να χαζεύει στο τηλέφωνό της για ένα ολόκληρο λεπτό ενώ βρισκόταν στον αέρα, σε μια στιγμή που έκανε το γύρο του Διαδικτύου.

Η Annita McVeigh όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, τα έχασε.

Δεν είναι η πρώτη γκάφα από παρουσιάστρια ειδήσεων του BBC, καθώς πέρυσι η Maryam Moshiri είχε υψώσει το μεσαίο της δάχτυλο σε κάποιον από τους συνεργάτες της, πιστεύοντας κι εκείνη ότι δεν είναι στον αέρα.

Somehow the full video of Ar Maryam Moshiri giving the finger is camper than the original pic.twitter.com/RqV5U3oHiR

Αυτή τη φορά, η 46χρονη McVeigh ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση όταν εθεάθη να σκρολάρει στο κινητό της αμέριμνη, ενώ έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων.

Το απόσπασμα μοιράστηκε στο X από τον κριτικό τηλεόρασης Scott Bryan, ο οποίος το συνόδευσε με λεζάντα: «Η στιγμή που η Annita άρχισε να ελέγχει το τηλέφωνό της ήταν όταν άρχισα να πανικοβάλλομαι».

Basically there was a minute on BBC News earlier with no sound and the presenter not realising they were on air. https://t.co/hFfENCdHhi

— Scott Bryan (@scottygb) September 9, 2024