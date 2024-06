Παρουσιάστρια ειδήσεων... κατάπιε μύγα ζωντανά στον αέρα

Η παρουσιάστρια ειδήσεων του Boston 25 Vanessa Welch έζησε πιθανότατα την πιο αμήχανη στιγμή της καριέρας της, καθώς κατά τη διάρκεια του πρωινού δελτίου ειδήσεων, τη στιγμή που εκφωνούσε… κατάπιε μια μύγα.

Στο βίντεο με το απίστευτο στιγμιότυπο, η Welch φαίνεται να αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί, ωστόσο συνεχίζει ακάθεκτη, ως σωστή επαγγελματίας, να μεταδίδει την είδηση.

Φυσικά το κοινό την αποθέωσε για τον τρόπο που χειρίστηκε την κατάσταση, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τη στιγμή ως ορισμό του επαγγελματισμού.

On Boston25, the news anchor demonstrated true journalistic professionalism: she swallowed a fly and continued to broadcast asnothing had happened. pic.twitter.com/v9Chc1R8QI

— NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2024