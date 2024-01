Αυτοτρολάρεται η παρουσιάστρια που έγινε viral με την γκάφα της

Ήταν τον περασμένο μήνα που η παρουσιάστρια Maryam Moshiri έγινε viral σε όλο τον κόσμο για την άσεμνη χειρονομία της που μεταδόθηκε ζωντανά στον άερα του BBC.

Η 46χρονη δημοσιογράφος μετρούσε αντίστροφα ενώ η ομάδα ετοιμαζόταν να βγει ζωντανά όταν έκανε μια άσεμνη χειρονομία που μεταδόθηκε στον αέρα του BBC και έγινε viral σε όλο τον κόσμο.

Εβδομάδες μετά το σκάνδαλο για το οποίο η Maryam Moshiri ζήτησε συγγνώμη, η παρουσιάστρια αυτοτρολαρίστηκε στο Twitter.

«Αφήνω κάποιον άλλο να κάνει την αντίστροφη μέτρηση απόψε! Θα είμαι σπίτι με την οικογένεια… Εύχομαι σε όλους σας ένα υπέροχο νέο έτος. Να έχετε όλοι υγεία και ευτυχία το 2024» έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό της στο Twitter.

Το μήνυμά της συνόδευε μια φωτογραφία της από την άτυχη ημέρα με την άσεμνη χειρονομία να βρίσκεται μέσα στο London Eye.

I’m letting someone else do the countdown tonight ! 😂

I’ll be home with the family .. wishing you all a wonderful New Year. 🥳

May you all enjoy health and happiness in 2024 🫶🏼 pic.twitter.com/OdICWvRFcd

— Maryam Moshiri (@BBCMaryam) December 31, 2023