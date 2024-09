Φορτηγό κατέληξε σε μπαρ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε ένα μπαρ στη Δομινικανή Δημοκρατία νωρίς το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα), σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 40, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη στη νότια κοινότητα Αζούα, που βρίσκεται δυτικά της πρωτεύουσας Σάντο Ντομίνγκο, σύμφωνα με το Associated Press.

Ένα από τα θύματα ήταν αρχιφύλακας της αστυνομίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντιέγκο Πεσκέιρα.

Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε το δυστύχημα, αν και οι αρχές εξετάζουν τις κάμερες στην περιοχή.

