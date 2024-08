Ένα δικινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη το πρωί του Σαββάτου (31/8) σε συνοικία της πόλης Φέρβιου του Όρεγκον, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν κατοικίες στις φλόγες και χιλιάδες κάτοικοι να μείνουν χωρίς ρεύμα.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Τράουτντειλ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ένα δικινητήριο Cessna 421C κατέπεσε κοντά στο αεροδρόμιο, δήλωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος ή αν υπάρχουν θύματα.

Χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι το αεροπλάνο έπεσε σε κτίριο κατοικιών και ότι οι πυροσβέστες αναζητούν θύματα, αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με ιστότοπο διακοπών ρεύματος των ΗΠΑ, περίπου 14.000 πελάτες της Portland General Electric έμειναν χωρίς ρεύμα. Το περιστατικό της πτώσης του αεροσκάφους επισημαίνεται ότι είναι υπό διερεύνηση.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο της πτώσης

