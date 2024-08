Κόβουν την ανάσα τα πλάνα από βίντεο που καταγράφει αεροσκάφος της Jeju Air να παλεύει με τους ισχυρούς ανέμους του τυφώνα Σανσάν κατά τη διάρκεια ματαιωμένης προσγείωσης στη Φουκουόκα, στην Ιαπωνία.

Το Boeing 737 που εκτελούσε την πτήση 1408 από τη Νότια Κορέα κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια σε άλλο διάδρομο λίγα λεπτά αργότερα.

Το αεροπλάνο φαίνεται να ταλαντεύεται στον αέρα λόγω των ισχυρών ανέμων που προκάλεσε ο τυφώνας, με τους επιβάτες να ζουν τον απόλυτο τρόμο.

Ο τυφώνας Σανσάν προκάλεσε καταρρακτώδεις βροχές και στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές και τοπικά ΜΜΕ.

Video captures Jeju Air 737 battling strong winds from Typhoon Shanshan during aborted landing in Fukuoka.

Flight 1408 from South Korea landed safely on another runway moments later.

Typhoon Shanshan slammed into Japan on Thursday, injuring dozens as howling winds smashed… pic.twitter.com/5mKw2jGyhi

