Λευκός κτηματίας και υπάλληλοί του σκότωσαν δύο μαύρες γυναίκες και τις πέταξαν στα γουρούνια

Ένας λευκός κτηματίας και δύο υπάλληλοί του οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στην επαρχία Λιμπόπο της Νότιας Αφρικής, κατηγορούμενοι ότι σκότωσαν δύο μαύρες γυναίκες και πέταξαν τα πτώματα στα γουρούνια, μια υπόθεση που σόκαρε ολόκληρη τη χώρα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο Ζακαράια Όλιβιερ, 60 ετών, ο 19χρονος Αντριαν Ντε Βετ και ο Ουίλιαμ Μουσόρο, 45 ετών, από τη Ζιμπάμπουε, συνελήφθησαν αφού εντοπίστηκαν τα δύο πτώματα, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, στο χοιροστάσιο ενός αγροκτήματος, στις 20 Αυγούστου. Σήμερα το δικαστήριο επρόκειτο να αποφανθεί επί του αιτήματός τους να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους, ωστόσο η εκδίκαση αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου.

The EFF protested at the farm to stop any work as the piggery supplies local butcheries in town with pork. Our communities can’t be fed animals which were made to consume human flesh. The @NSPCA_SA refused to put down the pigs involved, without any valid reasons. pic.twitter.com/fZ0HYX5ewm

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, τα θύματα μπήκαν παράνομα στο αγρόκτημα, ωστόσο το ακριβές κίνητρο των φόνων δεν έχει διαλευκανθεί.

Η αστυνομία άρχισε τις έρευνες αφού καταγγέλθηκε η εξαφάνιση της Μαρίας Μακγκάτο, μιας 44χρονης γυναίκας που είχε πάει στο αγρόκτημα στις 17 Αυγούστου. Συνοδευόταν από την 35χρονη Ζιμπαμπουανή Λοκάντια Ντλόβου.

Killed for being black, chopped into pieces then given to pigs. This a heartbreaking story of two black women who were killed by the white racists farmer in South Africa.

Twitter influencers are quiet about it because there is no money flowing around pic.twitter.com/VVkSW7ZxPi

