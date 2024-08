Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε «πέντε τρομοκράτες που κρύβονταν σε τζαμί», κατά τη δεύτερη ημέρα «αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων» που διεξάγει σε πόλεις και καταυλισμούς προσφύγων στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, των μεγαλύτερων στην περιοχή εδώ και μήνες.

Το Ισραήλ διευκρίνισε ότι ένας από τους μαχητές που σκοτώθηκαν στο τζαμί στην Τουλκάρεμ ήταν ο Μοχάμεντ Τζάμπερ, γνωστός ως «Αμπού Σουζάα», ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ στην πόλη αυτή.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε και η ίδια παλαιστινιακή οργάνωση με ανακοίνωσή της: «Ο Αμπού Σουζάα, διοικητής της ταξιαρχίας της Τουλκάρεμ των Ταξιαρχιών αλ Κουντς», της ένοπλης πτέρυγας της Ισλαμικής Τζιχάντ, «πέθανε μαζί με πολλούς αδελφούς της ταξιαρχίας του έπειτα από ηρωική μάχη κατά των στρατιωτών της κατοχής».

Χθες, Τετάρτη, ο στρατός του Ισραήλ είχε επισημάνει ότι «εξουδετέρωσε» εννέα Παλαιστίνιους μαχητές σε επιχειρήσεις του στη Τζενίν, την Τουλκάρεμ, την Τούμπας και τους καταυλισμούς προσφύγων που βρίσκονται στις πόλεις αυτές.

Από την πλευρά του το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για «12 νεκρούς» από την έναρξη των ισραηλινών επιδρομών.

Η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού, η οποία, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τετάρτης με εκατοντάδες Ισραηλινούς στρατιώτες να εισβάλουν στην Τουλκάρεμ, τη Τζενίν και άλλες πόλεις της Δυτικής Όχθης υποστηριζόμενοι από ελικόπτερα, drones και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού.

Εξάλλου το δίκτυο της Jawwal, μίας από τις δύο βασικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών στα παλαιστινιακά εδάφη, διακόπηκε εντελώς, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Σήμερα στη Τζενίν εκσκαφείς παραμένουν στους άδειους δρόμους της πόλης, την ώρα που ακούγεται ο ήχος των drones που πετούν και ισραηλινά στρατεύματα έχουν πάρει θέσεις μπροστά από το κεντρικό νοσοκομείο της πόλης ελέγχοντας τα ασθενοφόρα.

Ο στρατός εμπόδιζε χθες την πρόσβαση στο νοσοκομείο και έλεγχε τα ασθενοφόρα που ήθελαν να εισέλθουν σε αυτό προκειμένου να εμποδίσει τυχόν μαχητές που θα ήθελαν να κρυφτούν εκεί.

Από την πλευρά της η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλήνος ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει πλέον επαφή με τις ομάδες της στη Τζενίν, καθώς έχει κοπεί το δίκτυο τηλεπικοινωνίας.

Οι ένοπλες πτέρυγες της Χαμάς, της Ισλαμικής Τζιχάντ και της Φατάχ ανέφεραν σε ξεχωριστές τους ανακοινώσεις χθες ότι μαχητές τους ρίχνουν βόμβες εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών οχημάτων στη Τζενίν, την Τουλκάρεμ και τη Φαράα.

Σήμερα το πρωί κάτοικοι δήλωσαν στο AFP ότι ο στρατός αποσύρθηκε από τον καταυλισμό αλ Φαράα, στην Τούμπας, όπου σκοτώθηκαν πολλοί Παλαιστίνιοι χθες.

Εξάλλου Ισραηλινοί στρατιώτες εξακολουθούν να επιχειρούν στην Τουλκάρεμ, επεσήμανε άλλος ανταποκριτής του πρακτορείου.

Το Ισραήλ κατηγόρησε το Ιράν ότι προσφέρει όπλα και υποστήριξη στις ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες στη Δυτική Όχθη, όπου έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα εβραίοι έποικοι έχουν επιτεθεί επανειλημμένα εναντίον παλαιστινιακών κοινοτήτων.

Αναφερόμενος στην πιο πρόσφατη επιχείρηση στη Δυτική Όχθη ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατζ έγραψε στο Χ: «Πρόκειται για πόλεμο με όλη τη σημασία της λέξης και πρέπει να τον κερδίσουμε».

Εξάλλου ο Κατζ κατηγόρησε το Ιράν ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την Ιορδανία και να δημιουργήσει ένα μέτωπο ανατολικά του Ισραήλ, όπως έκανε στη Γάζα και τον Λίβανο.

Για να αντιμετωπίσει την απειλή δημιουργίας ενός ανατολικού μετώπου το Ισραήλ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα μέσα, μεταξύ των οποίων, σε περίπτωση σφοδρών συγκρούσεων, την προσωρινή απομάκρυνση κατοίκων από τη μία γειτονιά προς μια άλλη ώστε να μην πληγούν άμαχοι», εξήγησε ο Κατζ.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχουν αυξηθεί οι ταραχές και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου η ένταση ήταν οξυμένη ήδη από πριν.

Περισσότεροι από 660 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην περιοχή αυτή από τον ισραηλινό στρατό ή από εποίκους, σύμφωνα επίσημα παλαιστινιακά στοιχεία.

Την ίδια περίοδο στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 30 Ισραηλινοί πολίτες ή στρατιώτες σε παλαιστινιακές επιθέσεις, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Ο στρατός του Ισραήλ, σε νεότερη ανακοίνωσή του, λέει ότι έπληξε 40 στόχους στη Γάζα την τελευταία ημέρα, ενώ «εξουδετέρωσε» δεκάδες μαχητές μέσω αεροπορικών επιδρομών και μάχης σώμα με σώμα.

Ένας μαχητής που σκοτώθηκε στη Ράφα ήταν ο Οσάμα Τζαντάλα, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τον διοικητή των μυστικών υπηρεσιών της Ισλαμικής Τζιχάντ που συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

🔴 IDF footage shows operations in the Gaza Strip

During the last day, dozens of terorists were eliminated, including the Palestinian Islamic Jihad’s Osama Jadallah, who took part in the October 7 massacre pic.twitter.com/oR5PZcnLRx

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 29, 2024