Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ πρότεινε στα 27 κράτη μέλη να επιβάλουν κυρώσεις σε μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης.

Οι προτεινόμενες κυρώσεις έχουν στόχο τον Ισραηλινό υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ και τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, πληροφορήθηκε το Γερμανικό Πρακτορείο από αξιωματούχους της ΕΕ λίγο πριν από τη σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Borrell asks EU members about possible sanctions on some Israeli ministers https://t.co/veUL2jwpY6 pic.twitter.com/n407hsiKL1

— Reuters World (@ReutersWorld) August 29, 2024