Τιτανομαχίες στο νέο Champions League: Η κλήρωση της League Phase (pics)

Πραγματοποιήθηκε στο Μονακό η ιστορική κλήρωση του League Phase του νέου Champions League το οποίο θα αποτελείται πλέον από 36 ομάδες.

Κάθε ομάδα έμαθε τους οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει, με την κληρωτίδα να βγάζει τιτανομαχίες όπως ήταν αναμενόμενο.

Η κλήρωση διεξήχθη με τη βοήθεια των Τζανλουίτζι Μπουφόν και Κριστιάνο Ρονάλντο, οι οποίοι βραβεύθηκαν από τη UEFA για τη μεγάλη τους προσφορά στη διοργάνωση.

Αναλυτικά το αποτέλεσμα της κλήρωσης

Για τις ομάδες του πρώτου γκρουπ:

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/4bwEU4zCqq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

Για τις ομάδες του δεύτερου γκρουπ:

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/DHAAIG5uxB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

Για τις ομάδες του τρίτου γκρουπ:

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/6xQDCTNtdL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

Για τις ομάδες του τέταρτου γκρουπ:

✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/G22WtdPeMb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών

1η αγωνιστική 17-19 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική 1-2 Οκτωβρίου

3η αγωνιστική 22-23 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική 5-6 Νοεμβρίου

5η αγωνιστική 26-27 Νοεμβρίου

6η αγωνιστική 10-11 Δεκεμβρίου

7η αγωνιστική 21-22 Ιανουαρίου

8η αγωνιστική 29 Ιανουαρίου

Πλέι οφς μεταξύ 9-16 και 17-24: 11/12 Φεβρουαρίου και 18/19 Φεβρουαρίου

Φάση των «16»: 4-5 Μαρτίου και 11-12 Μαρτίου

Προημιτελικοί: 8-9 Απριλίου και 15/16 Απριλίου

Ημιτελικοί: 29/30 Απριλίου και 6/7 Μαΐου

Τελικός: 31 Μαΐου, Allianz Arena

Αυτό είναι το νέο φορμάτ

Οι 36 ομάδες του Champions League θα βρίσκονται σε ενιαίο όμιλο και θα παίζουν 8 αγώνες στη φάση του πρωταθλήματος (πρώην φάση των ομίλων). Δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον τρεις αντιπάλους δύο φορές (εντός και εκτός έδρας), αλλά 8 διαφορετικές ομάδες, παίζοντας τέσσερα ματς εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

Οι οκτώ πρώτες ομάδες της ενιαίας βαθμολογίας θα προκριθούν αυτόματα στη φάση των 16, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9η έως την 24η θέση θα αγωνιστούν σε διπλούς νοκ άουτ πλέι οφ αγώνες για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 25η έως την 36η θέση αποκλείονται, δίχως μετακίνησή τους στο UEFA Europa League.

Στη φάση των νοκ άουτ, οι ομάδες μεταξύ 9ης και 16ης θέσης θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα που τερμάτισε μεταξύ 17ης και 24ης, με τον δεύτερο αγώνα στην έδρα τους. Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα πλέι οφ της νοκ άουτ φάσης θα περάσουν στη φάση των 16, όπου η καθεμία θα αντιμετωπίσει μία από τις οκτώ πρώτες ομάδες, οι οποίες θα έχουν ήδη προκριθεί στη φάση των 16.

Από τη φάση των 16 και μετά, η διοργάνωση θα συνεχίσει να ακολουθεί την υπάρχουσα μορφή των νοκ άουτ, που οδηγεί στην ουδέτερη έδρα του τελικού, που έχει επιλέξει η UEFA.