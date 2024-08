Ισραηλινό αεροσκάφος στοχοποίησε όχημα που κινείτο στον βορειοανατολικό Λίβανο αργά χθες Τρίτη το βράδυ, δήλωσαν δυο πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στα σώματα ασφαλείας, με τη μια να σημειώνει πως μετέφερε οπλισμό.

Σύμφωνα με τις πηγές, το πλήγμα έγινε εναντίον ανοικτού ημιφορτηγού κοντά στη Σάατ, σε απομακρυσμένη περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Συρία, και ο οδηγός επιβίωσε. Σύμφωνα με τη μια από τις πηγές, μετέφερε εκτοξευτήρα ρουκετών που είχε υποστεί ζημιά για να επισκευαστεί.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

A truck was reportedly targeted overnight by Israel in Lebanon’s Baalbeck. It was probably transferred weapons to #Hezbollah pic.twitter.com/L0l26liWIZ

— Guy Elster (@guyelster) August 28, 2024