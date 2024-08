«Ψήνεται» ανταλλαγή Στέρλινγκ – Σάντσο

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Έντσο Μαρέσκα για τη νέα σεζόν στην Τσέλσι και οι Λονδρέζοι ψάχνουν τρόπο να απαλλαγούν από το «βαρύ» του συμβόλαιο, ενώ κάτι παρόμοιο συμβαίνει και όσον αφορά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Τζέιντον Σάντσο.

Έτσι λοιπόν όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Αγγλία οι δύο σύλλογοι φαίνεται πως εξετάζουν το ενδεχόμενο ανταλλαγής.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά, «Telegraph» και «Sky Sports» ο τεχνικός διευθυντής της Γιουνάιτεντ επικοινώνησε με τους Λονδρέζους για να εξετάσουν τις συνθήκες ενός τέτοιου deal, ακόμα κι αν χρειαστεί οι δυο μεταγραφές να ολοκληρωθούν.

Θυμίζουμε ότι ο Ραχίμ Στέρλινγκ αποκτήθηκε από την Τσέλσι το 2022, η οποία έδωσε στη Μάντσεστερ Σίτι περίπου 56.000.000 ευρώ, ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Ο Σάντσο από την άλλη που επέστρεψε από τον δανεισμό του στην Ντόρτμουντ στους «Κόκκινους Διάβολους» δεσμεύεται με κλειστό συμβόλαιο έως το 2026, με οψιόν ανανέωσης για επιπλέον έναν χρόνο.

Αξίζει να σημειβωθεί ότι το καλοκαιρινό μεγαγραφικό παζάρι στην Premier League ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (30/08).

BREAKING: Chelsea and Manchester United are in talks over two separate deals for Jadon Sancho and Raheem Sterling, with both deals being seriously considered 🚨 pic.twitter.com/oDZgOf3i12

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 27, 2024