Νεκροί και σοβαρά τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε φεστιβάλ στη Γερμανία

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σοβαρά στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον διερχόμενων στο Φεστιβάλ του Ζόλινγκεν, στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία (φωτογραφία από το Reuters/Thilo Schmuelgen, επάνω).

Ο δράστης – με «αραβικά χαρακτηριστικά», σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε η εφημερίδα Bild – διαφεύγει τη σύλληψη ως τώρα. Βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση της αστυνομίας στην περιοχή.

Tρεις άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν και άλλοι εννέα δίνουν μάχη για τη ζωή τους

Solingen: Islamterror oder Migrantenamoklauf? 🟥 Bei der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen am «Festival der Vielfalt» ging ein Araber mit einem Messer auf Deutsche los. 3 Menschen wurden ermordet, viele weitere schwer verletzt. 👉🏻 Der Täter ist noch flüchtig. Die Polizei… pic.twitter.com/3HAdhxrgJv — Martin Sellner (@Martin_Sellner) August 23, 2024

Στις 21:45 (τοπική ώρα• 22:45 ώρα Ελλάδας) άνδρας κραδαίνοντας μαχαίρι επιτέθηκε αδιακρίτως σε ανθρώπους σε κεντρική πλατεία του Ζόλινγκεν, όπου είναι σε εξέλιξη τριήμερο Φεστιβάλ «Για την Πολυμορφία», με αφορμή την επέτειο 650 ετών από την ίδρυση της πόλης.

Το Φεστιβάλ, το οποίο επρόκειτο να ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή, υπολογιζόταν ότι κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα προσέλκυε περισσότερους από 80.000 επισκέπτες.

Updates from Solingen in Germany, 3 dead, 4 gravely hurt by «Arab looking man» at a «diversity festival». But remember, you’re far right, racist and deserve to be in jail if you have a negative view against having this imported into our lands. https://t.co/LXoXIn17wx pic.twitter.com/X47cJBLyNN — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 23, 2024

Σύμφωνα με την Solinger Tageblatt, οι διοργανωτές έκαναν γνωστό ότι τρεις άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν και άλλοι εννέα δίνουν μάχη για τη ζωή τους, καθώς έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

At least nine people were killed in Solingen when an unknown person attacked passers-by with a knife during the celebration of the city’s 650th anniversary. pic.twitter.com/TotfVXtj52 — War Watch (@WarWatchs) August 23, 2024

Η αστυνομία σήμανε «ύψιστο συναγερμό», απέκλεισε την περιοχή και η ειδική μονάδα SEK αναζητά τον δράστη με τη συνδρομή ελικοπτέρων.

Σοκαρισμένοι

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Knife Attack: At Least 3 Dead, 9 Injured at Diversity Festival in #Solingen Germany 🇩🇪 The suspect is said to appear Arab. – During the 650th-anniversary celebration in Solingen, there were fatalities and injuries, reportedly due to a knife attack.

– The police have issued a… pic.twitter.com/TbQC8Oh9dC — Russian Market (@runews) August 23, 2024

Προηγουμένως, χιλιάδες άνθρωποι που παρακολουθούσαν τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, βάσει οδηγιών του προσωπικού ασφαλείας.

«Ο κόσμος έφυγε σοκαρισμένος, αλλά με τάξη από την πλατεία», είπε εκπρόσωπος των διοργανωτών στην εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ