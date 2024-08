Νεαρός με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου και αλεξίσφαιρο γιλέκο μαχαίρωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ο ένας από τους οποίους διακομίστηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, προτού εξουδετερωθεί, στον κήπο τζαμιού στην Εσκίσεϊρ (Δορύλαιον) στη βορειοδυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο.

Ο ύποπτος, 18 ετών, οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι, μαγνητοσκόπησε και αναμετέδωσε την πράξη του απευθείας μέσω X, προτού συλληφθεί από την αστυνομία και τεθεί υπό κράτηση, κατά δημοσιεύματα. Ορισμένα τουρκικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για επτά τραυματίες.

«Ο δράστης έφερε περιβολή παρόμοια με χαρακτήρα βιντεοπαιγνιδιού, τσεκούρι περασμένο στη μέση, αλεξίσφαιρο γιλέκο, κράνος και μάσκα», ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Eskişehir Durum.

🚨 BREAKING! NAZI ARMED WITH KNIFE ATTACKS MUSLIMS INSIDE MOSQUE GARDEN IN #TÜRKIYE

A Nazi man named Arda K attacked a group of Muslims in the garden of a Tepebaşı Mosque in Eskişehir and injured 7 people, one of whom was seriously injured.

The terrorist was wearing an assault… pic.twitter.com/HoHglx4JDi

