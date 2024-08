Άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε μια γυναίκα και τραυμάτισε τρεις ακόμα ανθρώπους στο κεντρικό Ισραήλ σήμερα πριν πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές.

Η επίθεση έγινε σήμερα το πρωί κατά την ώρα αιχμής στην πόλη Χολόν, έξω από το Τελ Αβίβ. Ο δράστης μαχαίρωσε τα θύματα κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων και ένα πάρκο, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Μια 66χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και δύο άλλοι πολίτες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τραυματίστηκε επίσης και ένας νεότερης ηλικίας άνδρας.

«Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διενεργούν εκτεταμένες έρευνες με ελικόπτερο και άλλα μέσα», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο δράστης που σύμφωνα με τις Αρχές είναι Παλαιστίνιος δέχθηκε πυρά και «εξουδετερώθηκε».

Ισραηλινά ΜΜΕ επικαλούμενα την αστυνομία, λένε ότι δράστης ήταν Παλαιστίνιος από τη Δυτική Όχθη. «Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι στη Χολόν ως τον Amar Razak Kamal Odeh από την παλαιστινιακή πόλη Salfit της Δυτικής Όχθης, ο οποίος εισήλθε παράνομα στο Ισραήλ», μεταδίδει η Haaretz.

