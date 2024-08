«Έδεσε» τον Μαρτίνες μέχρι το 2029 η Άστον Βίλα

Άστον Βίλα και Εμιλιάνο Μαρτίνες θα συνεχίσουν τη κοινή τους πορεία μέχρι το 2029.

Οι «βίλανς» ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον διεθνή Αργεντινό τερματοφύλακα και παγκόσμιο πρωταθλητή το 2022 με την «αλμπισελέστε», μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Κάπως έτσι ο 31χρονος άσος θα συμπληρώσει εννιαετία στο Μπέρμιγχαμ, όπου μετακόμισε το 2020 από την Άρσεναλ.

Ο Μαρτίνες σε αυτή την τετραετία στο «Βίλλα Παρκ» έχει καταγράψει 160 συμμετοχές, ενώ εκτός από το Μουντιάλ με την Αργεντινή έχει κατακτήσει και 2 Κόπα Αμέρικα (2021,2024).

𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 💜

Aston Villa is delighted to announce Emi Martínez has signed a new contract with the club until 2029! pic.twitter.com/jLf4yB2Lo1

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 21, 2024