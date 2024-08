Ο Πούτιν χειραγώγησε τον «εγωισμό και τις ανασφάλειες» του Τραμπ, λέει πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εκμεταλλεύτηκε τον «εγωισμό και τις ανασφάλειες» του Ντόναλντ Τραμπ, για να ασκήσει μια σχεδόν υπνωτιστική επιρροή στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος αρνήθηκε να δεχθεί οποιαδήποτε αρνητική αξιολόγηση του Ρώσου ηγέτη από το ίδιο του το επιτελείο και τελικά απέλυσε τον σύμβουλό του για θέματα εθνικής ασφάλειας, Χ.Ρ. Μακμάστερ, γι’ αυτό.

Η τολμηρή αξιολόγηση της πίστης του Τραμπ στον Πούτιν προέρχεται από το βιβλίο του Μακμάστερ «At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 27 Αυγούστου και ο βρετανικός Guardian απέκτησε ένα αντίτυπο.

«Μετά από πάνω από ένα χρόνο σε αυτή τη δουλειά, δεν μπορώ να καταλάβω την επιρροή του Πούτιν στον Τραμπ», θυμάται να λέει ο Μακμάστερ στα απομνημονεύματα που καλύπτουν τις ταραχώδεις 457 ημέρες που ο απόστρατος πλέον στρατηγός υπηρέτησε ως σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, από τον Φεβρουάριο του 2017 μέχρι την ουσιαστική απόλυσή του μέσω… tweet τον Απρίλιο του 2018.

Το σχόλιο αυτό έγινε προς την σύζυγο του Μακμάστερ, Κέιτι, μετά τη δηλητηρίαση στο Ηνωμένο Βασίλειο από πράκτορες του Πούτιν του Σεργκέι Σκριπάλ, ενός Ρώσου πρώην αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών, και της κόρης του, τον Μάρτιο του 2018.

«Είπα στον Τραμπ πώς ο Πούτιν είχε εξαπατήσει τον Μπους και τον Ομπάμα. ‘Κύριε Πρόεδρε, είναι ο καλύτερος ψεύτης στον κόσμο’»

«Ο Πούτιν έπαιξε με κολακείες πάνω στον εγωισμό και τις ανασφάλειες του»

Ενώ άλλοι δυτικοί ηγέτες άρχισαν να διαμορφώνουν μια ισχυρή απάντηση στην απόπειρα δολοφονίας, λέει ο Μακμάστερ, ο Τραμπ καθόταν στον Λευκό Οίκο και κοίταζε ένα άρθρο της New York Post, με τίτλο: «Ο Πούτιν επαινεί τον Τραμπ, κατακεραυνώνει την πολιτική των ΗΠΑ». Ο Τραμπ, σύμφωνα με το βιβλίο, έγραψε ένα ευχαριστήριο σημείωμα στο άρθρο με μαύρο μαρκαδόρο και ζήτησε από τον Μακμάστερ «να πάει το απόκομμα στον Πούτιν».

«Ήμουν βέβαιος ότι ο Πούτιν θα χρησιμοποιούσε το απόκομμα του Τραμπ, για να τον φέρει σε δύσκολη θέση και να παράσχει κάλυψη για την επίθεση», γράφει ο Μακμάστερ. Είπε ότι παρέδωσε το σημείωμα στο γραφείο του γραμματέα προσωπικού του Λευκού Οίκου, το οποίο χειρίζεται τις επικοινωνίες του Οβάλ Γραφείου.

«Αργότερα, καθώς οι αποδείξεις αυξάνονταν ότι το Κρεμλίνο και πολύ πιθανόν ο ίδιος ο Πούτιν είχε διατάξει την επίθεση με νευροπαραλυτικό παράγοντα στον Σκριπάλ, τους είπα να μην το στείλουν», τονίζει.

Στην πραγματικότητα, λέει ο Μακμάστερ, η φαινομενική υποκρισία του Πούτιν έναντι του Τραμπ ήταν μια υπολογισμένη προσπάθεια του Ρώσου ηγέτη να εκμεταλλευτεί τον πρόεδρο και να μπει σφήνα ανάμεσα σε αυτόν και τους συμβούλους-γεράκια στην Ουάσιγκτον, όπως ο Μακμάστερ, που προέτρεπαν τις ΗΠΑ να ακολουθήσουν πιο σκληρή γραμμή με το Κρεμλίνο.

Ο Τραμπ κολακευόταν από τα δημόσια κοπλιμέντα του Πούτιν

«Ο Πούτιν, ένας αδίστακτος πρώην χειριστής της KGB, έπαιξε με κολακείες πάνω στον εγωισμό και τις ανασφάλειες του Τραμπ», γράφει ο Μακμάστερ στο βιβλίο του.

Και προσθέτει: «Ο Πούτιν είχε περιγράψει τον Τραμπ ως ‘ένα πολύ εξαιρετικό πρόσωπο, ταλαντούχο, χωρίς καμία αμφιβολία’, και ο Τραμπ είχε αποκαλύψει την ευπάθειά του σε αυτή την προσέγγιση, τη συμπάθειά του για τους ισχυρούς άνδρες και την πεποίθησή του ότι μόνο αυτός θα μπορούσε να σφυρηλατήσει μια καλή σχέση με τον Πούτιν. Όπως και οι προκάτοχοί του, Τζορτζ Μπους και Μπαράκ Ομπάμα, ο Τραμπ ήταν υπερβολικά σίγουρος για την ικανότητά του να βελτιώσει τις σχέσεις του με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι ειδικοί της εξωτερικής πολιτικής στην Ουάσιγκτον υποστήριζαν μια σκληρή προσέγγιση προς το Κρεμλίνο, φάνηκε να οδηγεί τον πρόεδρο στην αντίθετη προσέγγιση».

Η υπόθεση της ρωσικής ανάμιξης στις εκλογές των ΗΠΑ

Ο Μακμάστερ περιγράφει πώς ο Τραμπ απέκτησε εμμονή με την έκθεση Μιούλερ για τη ρωσική ανάμιξη στις προεδρικές εκλογές του 2016, σε σημείο που «οι συζητήσεις για τον Πούτιν και τη Ρωσία ήταν δύσκολο να γίνουν».

Λέει ότι ο Τραμπ «συνέδεσε όλα τα θέματα που αφορούν στη Ρωσία» με την έκθεση και τους ισχυρισμούς των Δημοκρατικών και άλλων αντιπάλων του, ότι η εκστρατεία του και ο ίδιος ο Τραμπ προσωπικά, είχαν συνεργαστεί με «την εκστρατεία παραπληροφόρησης της Ρωσίας» για να επηρεάσουν τις αμερικανικές εκλογές.

Αν και ο ειδικός σύμβουλος Μιούλερ δεν βρήκε στοιχεία για εγκληματική συνωμοσία, διαπίστωσε πολλαπλά περιστατικά στα οποία η εκστρατεία του Τραμπ προσπάθησε να αποκρύψει την επαφή της με Ρώσους πράκτορες και ότι ο ίδιος ο Τραμπ προσπάθησε να παρεμποδίσει την έρευνα.

Όταν ο Μακμάστερ παρατήρησε σε συνέδριο ασφαλείας, τον Φεβρουάριο του 2018 στο Μόναχο, ότι ο Μιούλερ είχε απαγγείλει κατηγορίες σε περισσότερους από 12 Ρώσους πράκτορες για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές, ο Τραμπ έγραψε στο Twitter μια δηκτική απάντηση πως ο στρατηγός «απέτυχε» να επισημάνει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είχε αλλάξει ή επηρεαστεί από τις ρωσικές προσπάθειες.

Ήταν μία από τις πολλές αιχμές του Τραμπ, που σηματοδοτούσαν μια ολοένα και πιο εύθραυστη σχέση με τον ΜακΜάστερ, η οποία οδήγησε στην απομάκρυνσή του μόλις ένα μήνα αργότερα.

«Είπα στον Τραμπ πώς ο Πούτιν είχε εξαπατήσει τον Μπους και τον Ομπάμα»

«Σχετικά με τον Πούτιν και τη Ρωσία, κολυμπούσα από την αρχή αντίθετα στο ρεύμα με τον πρόεδρο», γράφει ο Μακμάστερ, του οποίου ο διάδοχος ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Τζον Μπόλτον, κατέληξε επίσης να έρθει σε ρήξη με τον Τραμπ και στη συνέχεια έγινε ένας από τους πολυάριθμους πρώην αξιωματούχους της κυβέρνησης που καταδίκασαν την προσπάθεια επανεκλογής του.

Ο ΜακΜάστερ θυμάται ένα ακόμη επεισόδιο, στο οποίο ο Τραμπ τον κατακεραύνωσε, σε μια σύνοδο κορυφής τον Ιούλιο του 2017 στο Αμβούργο, η οποία έγινε διάσημη γι’ αυτό που ο Guardian περιέγραψε τότε ως μια «εκκολαπτόμενη αδελφοσύνη» μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Ρωσίας, καθώς πέρασαν ώρες «κλειδωμένοι» σε τετ α τετ συνομιλίες.

«Το βασικό μου μήνυμα κατά τη διάρκεια της τελικής προπαρασκευαστικής συνάντησης στο συνεδριακό κέντρο Hamburg Messe ήταν ‘μην είσαι κορόιδο’», γράφει χαρακτηριστικά ο Μακμάστερ, σημειώνοντας ότι είπε στον Αμερικανό πρόεδρο τι ζητούσε ο Πούτιν, μεταξύ άλλων να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ την Ουκρανία και να αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία και το Αφγανιστάν, κάτι που διέταξε αργότερα ο Τραμπ.

«Είπα στον Τραμπ πώς ο Πούτιν είχε εξαπατήσει τον Μπους και τον Ομπάμα. ‘Κύριε Πρόεδρε, είναι ο καλύτερος ψεύτης στον κόσμο’. Τόνισα ότι ο Πούτιν ήταν βέβαιος ότι θα μπορούσε να ‘παίξει’ με τον Τραμπ και να πάρει αυτό που ήθελε, την ελάφρυνση των κυρώσεων και την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συρία και το Αφγανιστάν με φθηνό κόστος, χειραγωγώντας τον Τραμπ με διφορούμενες υποσχέσεις για μια ‘καλύτερη σχέση’. Θα προσέφερε συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τον έλεγχο των εξοπλισμών», του είπα.

«Φροντίστε να γράφει μόνο καλά πράγματα για μένα»

«Μπορούσα να καταλάβω ότι ο Τραμπ είχε αρχίσει να γίνεται ανυπόμονος με την ‘αρνητική μου αύρα’. Είπα αυτό που έπρεπε να πω. Αν επρόκειτο να είναι αντίθετος, ήλπιζα ότι θα ήταν αντίθετος προς τον Ρώσο δικτάτορα, όχι προς εμένα», σημειώνει ο Μακμάστερ.

Παρά την τεταμένη σχέση με τον Τραμπ, που περιγράφεται στο βιβλίο του και τις επικρίσεις που διατυπώνονται για τον πρώην πρόεδρο σε αυτό, ο Μακμάστερ δεν προσχώρησε ποτέ στις τάξεις άλλων πρώην στελεχών της κυβέρνησης, που ήταν πρόθυμοι να τον κατακεραυνώσουν μόλις έχασε την εξουσία.

Θυμάται πώς μέλη της οικογένειάς του, τον συνάντησαν στο γραφείο του την τελευταία του ημέρα τον Απρίλιο του 2018, και ο τότε αντιπρόεδρος Μάικ Πενς τους ζήτησε να περάσουν όλοι μαζί για λίγο στο Οβάλ Γραφείο.

«Ο Τραμπ ήταν ευγενικός», γράφει ο ΜακΜάστερ. «Έδειξε με το δάχτυλό του τις τέσσερις ανιψιές και τα ανίψια μου: ‘Ο θείος σας είναι σπουδαίος τύπος, πολύ σκληρός και έκανε φανταστική δουλειά για μένα. Φροντίστε να γράφει μόνο καλά πράγματα για μένα’».