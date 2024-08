Μπέλιγχαμ: «Πρέπει να τελειώσουμε τις φάσεις»

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να «καθαρίσει» το ματς απέναντι στην Μαγιόρκα, η οποία ισοφάρισε και έκοψε δύο βαθμούς από τους πρωταθλητές Ισπανίας.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ πιάστηκε από την κάμερα να λέει σε Βινίσιους, Ροντρίγκο και Εμπαπέ πως θα πρέπει να είναι πιο ουσιαστικοί στην επίθεση.

«Εσείς οι τρεις, θα πρέπει να τελειώνετε τις επιθέσεις, γιατί το τρέξιμο πίσω είναι πολύ δύσκολο, γαμ@@ο!», είπε ο Άγγλος μέσος.

«Αυτό λέω κι εγώ, πρέπει να τελειώνουμε τις φάσεις», σχολίασε ο Εμπαπέ, με τον Μπέλιγχαμ να προσθέτει: «Ναι! Ακόμη κι ένα μέτρο ελεύθερο να έχετε, να σουτάρετε!».

Τελικά η Ρεάλ όχι μόνο δεν κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ για να διευκολύνει το έργο της, αλλά ισοφαρίστηκε από τον Βεντάτ Μουρίκι και ξεκίνησε παίρνοντας μόλις έναν βαθμό στην πρώτη αγωνιστική.

Bellingham: “You three, we need to finish the attack, because the running back… is f*cking hard.”

Mbappé: “That’s what I’m saying. We have to finish with something.”

Bellingham: “Yeah, even… create a yard and [shoot].” pic.twitter.com/Js6o6IcNMy

