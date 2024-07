Πρόστιμο στον Μπέλινγκχαμ για τον πανηγυρισμό του στο παιχνίδι με την Σλοβακία

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ ήταν ο λυτρωτής της Αγγλίας στην αναμέτρηση κόντρα στη Σλοβακία για τη φάση των «16» του Euro 2024 με το εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλίδι που πέτυχε για να ισοφαρίσει στο τελευταίο λεπτό και να στείλει τον αγώνα στην παράταση.

Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης ωστόσο μπήκε στο στόχαστρο της UEFA εξαιτίας του πανηγυρισμού του αμέσως μετά το γκολ στον οποίο φαίνεται να κάνει μια άσεμνη χειρονομία προς τον πάγκο των Σλοβάκων.

Μετά την έρευνα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ο 21χρονος δέχθηκε τελικά χρηματικό πρόστιμο ύψους 10 χιλιάδων ευρώ και απέφυγε μια πιο σοβαρή τιμωρία που θα έθετε σε κίνδυνο την παρουσία τους στους «8» της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι η Αγγλία στα προημιτελικά του Euro 2024 θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, που έκανε την έκπληξη στη φάση των «16» και απέκλεισε την Ιταλία. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Ιουλίου στην Μαρκούρ Σπιέλ-Αρένα του Ντίσεντολφ και θα αρχίσει στις 19:00.

Ο προπονητής των «τριών λιονταριών» Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ποντάρει πολλά στον Τζουντ Μπέλινγκχαμ ενόψει της αναμέτρησης με την επικίνδυνη Ελβετία, με τον σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης να είναι κομβικός για το παιχνίδι της Αγγλίας.

Jude Bellinghams gesture to the Slovakian bench after he scored 👊🇸🇰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/qwlUSa7Ocs

— Football Fights (@footbalIfights) June 30, 2024