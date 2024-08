Μητέρα πέντε παιδιών πέθανε από δάγκωμα σκύλου στη Βρετανία – Πρόσφατα είχε χάσει την κόρη της

Μια μητέρα πέντε παιδιών στη Βρετανία πέθανε μετά από δάγκωμα σκύλου που έκοψε μια βασική αρτηρία στο άνω μέρος του χεριού της, σύμφωνα με την εφημερίδα Ιndependent.

Η Michelle Hempstead, 34 ετών, δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο στο Southend του Essex στις 29 Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Στην ανακριτική διαδικασία για τον θάνατό της, η οποία ξεκίνησε στο Τσέλμσφορντ την Πέμπτη (15/8), ειπώθηκε ότι η αστυνομία την βρήκε με ένα «σχίσιμο στο άνω άκρο της» την ίδια ημέρα.

Ο συντονιστής του δικαστηρίου Andy Flack ανέφερε ότι η 34χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Southend για περίθαλψη και στη συνέχεια στο Royal London Hospital, όπου πέθανε στις 30 Ιουλίου.

Δήλωσε ότι η νεκροψία κατέγραψε πως η Hempstead υπέστη «τραύμα από δάγκωμα σκύλου στο αριστερό άνω μέρος του βραχίονα».

Η πολυοργανική ανεπάρκεια και το υποογκαιμικό σοκ – όπου η σοβαρή απώλεια αίματος ή άλλων υγρών εμποδίζει την καρδιά να αντλήσει αρκετό αίμα – αναφέρθηκαν επίσης ως αιτίες που συνέβαλαν στο θάνατο της άτυγης γυναίκας.

Μια διαδικτυακή σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων, που δέχεται δωρεές για την κηδεία της 34χρονης μητέρας, την περιέγραψε ως την «πιο ευγενική ψυχή».

«Η Μισέλ δεν ήταν απλώς μητέρα πέντε πανέμορφων παιδιών, ήταν κόρη, φίλη, γειτόνισσα, ένα μεγάλο ‘σύστημα’ υποστήριξης για τους ανθρώπους γύρω της, αλλά αναμφίβολα η πιο ευγενική ψυχή που πέρασε από τους δρόμους όλων μας. Είμαστε απόλυτα συντετριμμένοι από την απουσία της και θα θέλαμε να την τιμήσουμε με το να ενωθούμε ως κοινότητα αυτή τη δυσάρεστη στιγμή», έγραψε φίλη της στην σελίδα, προσθέτοντας ότι «στις αρχές Ιουλίου είχε χάσει την κόρη της και πραγματικά η οικογένεια πέρναγε πολύ δύσκολες στιγμές».

