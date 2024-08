Ο Χάρι Στάιλς δεν είναι πια single – Ποια είναι η νέα του σχέση

Ένα ραντεβού του στο εστιατόριο Five Guys με την τραγουδίστρια Olivia Dean πυροδότησε τις φήμες πως ο διάσημος τραγουδιστής Χάρι Στάιλς δεν είναι πια single.

Ο 30χρονος τραγουδιστής απαθανατίστηκε σε ένα από τα υποκαταστήματα της αλυσίδας γρήγορου φαγητού με την 25χρονη τραγουδίστρια το Σαββατοκύριακο.

Σε ένα στιγμιότυπο που δημοσίευσε η Sun, ο Χάρι Στάιλς απαθανατίστηκε να παραγγέλνει φαγητό, με την Olivia Dean να στέκεται δίπλα του και να τον παρακολουθεί.

Οι δύο τραγουδιστές φέρονται να μοιράζονται πολλά κοινά.

«Ο Χάρι Στάιλς και η Olivia Dean γνωρίζονται εδώ και καιρό» σημείωσε χαρακτηριστικά μια πηγή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

«Έχουν πολλά κοινά σε ό,τι αφορά το μουσικό τους γούστο και απολαμβάνουν τη γνωριμία τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Χάρι Στάιλς δεν αγαπά τίποτα περισσότερο από την ποδηλασία και το να δοκιμάζει νέα μέρη για φαγητό στην πρωτεύουσα. Και η Olivia είναι ένα κορίτσι από το Λονδίνο, οπότε ξέρει τα καλύτερα μέρη».

Η Olivia Dean έγινε γνωστή νωρίτερα φέτος, καθώς είχε τρεις υποψηφιότητες στα Brit Awards (καλύτερο Pop Act, καλύτερη καλλιτέχνης της χρονιάς, και καλύτερη νέα καλλιτέχνης).

Η τραγουδίστρια άρχισε να γράφει τραγούδια στα 16 της χρόνια, έχοντας διδαχθεί πιάνο και κιθάρα πριν προσληφθεί ως τραγουδίστρια για τους Rudimental έναν χρόνο αργότερα.

