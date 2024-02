«Εμμονική» θαυμάστρια του Χάρι Στάιλς κατηγορείται για παρενόχληση και βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση.

Η Μάιρα Καρβάλιο, η οποία είναι 35 ετών, φέρεται να έστειλε στον τραγουδιστή 8.000 κάρτες σε λιγότερο από έναν μήνα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων γαμήλιων καρτών.

Η Καρβάλιο λέγεται ότι έστειλε στον πρώην αστέρα των «One Direction» χειρόγραφες επιστολές ενώ βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρήγγειλε πολλές κάρτες γι’ αυτόν μέσω διαδικτύου, οι οποίες στάλθηκαν στη διεύθυνσή του. Επίσης, δύο επιστολές παραδόθηκαν στη διεύθυνση του Στάιλς, σύμφωνα με το δικαστήριο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

Η κατηγορούμενη είναι υπό κράτηση για την υπόθεση που θα εκδικαστεί στο ίδιο δικαστήριο τον Απρίλιο.

Τα δικαστικά έγγραφα έδειξαν ότι η Καρβάλιο έμενε σε έναν ξενώνα στο Ερλς Κορτ στο δυτικό Λονδίνο, αφού έφτασε στη Βρετανία τον Δεκέμβριο. Η οικογένειά της δεν γνώριζε ότι είχε ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε το δικαστήριο.

Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε στην ακρόαση μέσω βιντεοδιάσκεψης από τις γυναικείες φυλακές, στις οποίες κρατείται και επιβεβαίωσε το όνομά της.

Η Καρβάλιο θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 19 Απριλίου.

🔴 Harry Styles’s stalker sent him 8,000 cards in one month, court hears.

