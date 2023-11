Αγνώριστος ο Χάρι Στάιλς – Ξύρισε το μαλλί του και σόκαρε τους φαν

Σοκαρισμένοι οι φανς του Χάρι Στάιλς ύστερα από την αλλαγή που έκανε στα μαλλιά του. Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε το TMZ, ο 29χρονος τραγουδιστής ξύρισε το κεφάλι του.

Ο Χάρι Στάιλς έκανε το ντεμπούτο του νέου του hairstyle ενώ παρακολουθούσε τη συναυλία των U2 στο «Las Vegas Sphere» με την κοπέλα του, Τέιλορ Ράσελ, και φίλους.

Ο Βρετανός ποπ σταρ, ο οποίος φορούσε ένα λευκό T-shirt, άφησε να φανεί το ξυρισμένο κεφάλι του, ενώ χόρευε με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος. Στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, ο Στάιλς φαίνεται να στέκεται πίσω από την κοπέλα του, έχοντας το ένα χέρι του στον ώμο της ηθοποιό.

Ωστόσο, οι θαυμαστές δεν πήραν καθόλου καλά την είδηση του νέου κουρέματος του Στάιλς, καθώς έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δηλώσουν τη θλίψη και το σοκ τους για τη μεγάλη αλλαγή.

«Αγαπώ τόσο πολύ τον Χάρι Στάιλς και θα υπερασπιστώ οτιδήποτε κάνει, αλλά αυτό το κούρεμα δεν είναι αυτό, λυπάμαι», έγραψε ένα άτομο στο Twitter.

«Περνάει ο Χάρι Στάιλς κρίση μέσης ηλικίας;», ρώτησε ένας τρίτος, ενώ ένας άλλος λογαριασμός αστειεύτηκε: «ΧΑΡΙ ΒΓΑΛΕ ΤΗΝ ΦΑΛΑΚΡΗ ΠΕΡΟΥΚΑ, ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΟΥ».

no like harry styles will always be the love of my life. i just need a few days to get over this. i just need to adjust to my new reality

— samantha (@milkygoddess) November 10, 2023