Το αστρονομικό ποσό που έβγαζε κάθε μέρα του 2022 ο Χάρι Στάιλς

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους μετά την επιτυχία που σημείωσε το άλμπουμ του Χάρι Στάιλς «Harry’s House».

Το άλμπουμ του Χάρι Στάιλς, που περιελάμβανε το πιο κερδοφόρο single του 2022 As It Was, αποδείχτηκε θησαυρός για τον καλλιτέχνη.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, σύμφωνα με τη The Sun, κέρδιζε 105.000 λίρες την ημέρα χάρη στη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το άλμπουμ του και αποδείχτηκε θησαυρός για τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Το αστρονομικό ποσό αποκαλύφθηκε από τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Companies House μέσα στην εβδομάδα.

Συνολικά ο Χάρι Στάιλς είχε κέρδη 38,5 εκατομμυρίων λιρών, με τα περιουσιακά στοιχεία για τη μουσική του αυτοκρατορία να αποτιμώνται σε 106 εκατομμύρια λίρες.

Η καριέρα του είναι σε ανοδική πορεία

Σε αυτά τα ποσά μάλιστα δεν περιλαμβάνεται το τεράστιο ποσό που αναμένεται να έχει βγάλει από την περιοδεία-μαμούθ 169 ημερών σε στάδια όλου του κόσμου. Το ποσό από την περιοδεία του αναμένεται να αποκαλυφθεί τον επόμενο χρόνο.

«Ο Χάρι είναι πλέον ένας από τους πιο κερδοφόρους ανθρώπους στη μουσική. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Είναι πολύ πλούσιος και η καριέρα του εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανοδική πορεία», σημείωσε πηγή από τη μουσική βιομηχανία.

Όταν το συγκρότημα «One Direction» διαλύθηκε, υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα τα πήγαιναν τα μέλη ως σόλο καλλιτέχνες. Ο Χάρι Στάιλς έχει καταφέρει να αποδείξει και με το παραπάνω την αξία του.

«Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Η καριέρα του είναι ακόμα σε ανοδική πορεία», συμπλήρωσε.

Ο Χάρι Στάιλς έχει αποδείξει και με το παραπάνω την αξία του. Κερδίζει περισσότερα χρήματα τώρα από ποτέ. Οι αριθμοί είναι πραγματικά δύσκολο να συλληφθούν. Αλλά έχει δουλέψει πολύ σκληρά και έχει αφοσιωθεί στη μουσική τα τελευταία χρόνια. Η απόδειξη βρίσκεται στα αποτελέσματα», συμπλήρωσε.

Τα στοιχεία είναι η απόδειξη των ικανοτήτων και της σκληρής δουλειάς του Χάρι Στάιλς.