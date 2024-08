Μένει στη Γιουνάιτεντ μέχρι το 2028 ο Μπρούνο Φερνάντες

Δεν το κουνάει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μπρούνο Φερνάντες.

Ο Πορτογάλος όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Αγγλία θα συνεχίσει να είναι ο ηγέτης των «Κόκκινων Διάβολων» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Όπως σημειώνεται, ο Φερνάντες θα υπογράψει ως το καλοκαίρι του 2027, ενώ θα υπάρχει και οψιόν για την ανανέωση αυτού του συμβολαίου για άλλον έναν χρόνο, δηλαδή μέχρι το 2028.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Manchester United have reached an agreement with Bruno Fernandes to extend his contract!

New deal will be valid until June 2027 plus option included for further season, June 2028 — salary at top #MUFC level.

All set to be signed before end of the summer window. pic.twitter.com/csC3HGkrgH

