Για επτά χρόνια στην Τσέλσι ο Πέδρο Νέτο – Παρουσιάστηκε στο ημίχρονο του φιλικού με την Ίντερ (pics, vids)

Παίκτης της Τσέλσι είναι ο Πέδρο Νέτο που υπέγραψε συμβόλαιο για επτά χρόνια με τους «μπλε». Μετά από πέντε χρόνια στη Γουλβς, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, με μία μεταγραφή που κόστισε 60 εκατ. ευρώ στη νέα του ομάδα.

Μάλιστα η Τσέλσι παρουσίασε τον 24χρονο άσο κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του ισόπαλου (1-1) φιλικού με την Ίντερ στο «Stamford Bridge». Ο Νέτο αποτέλεσε έναν από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της Γουλβς τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας συνολικά 135 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 14 γκολ και 24 ασίστ.

Ready to make his mark in Blue.

Welcome to Chelsea, Pedro Neto! 🔵 pic.twitter.com/XdJvsrdlH5

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2024