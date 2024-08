Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Χαβάης ανακοίνωσε χθες Παρασκευή (2/8) ότι επιτεύχθηκε διακανονισμός με τους πληγέντες των πυρκαγιών στο Μάουι πέρυσι τον Αύγουστο, που θα λάβουν 4,037 δισεκατομμύρια δολάρια για να υπαναχωρήσουν από τις νομικές τους διεκδικήσεις.

Το ποσό αυτό θα δοθεί από την πολιτεία της Χαβάης, από μια τοπική εταιρία ηλεκτροδότησης και άλλους θεσμούς και επιχειρήσεις για την αποζημίωση των πληγέντων, εκ των οποίων περίπου 2.200 έχουν καταθέσει αγωγές, καθώς και ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες έχουν ήδη καταβάλει αποζημιώσεις στους πελάτες τους.

«Αυτός ο καθολικός διακανονισμός άνω των τεσσάρων δισ. δολαρίων θα βοηθήσει τους ανθρώπους μας να ανοικοδομήσουν», δήλωσε σε ανακοίνωση ο κυβερνήτης Τζος Γκριν, εκτιμώντας σε 12 δισεκ. δολάρια το συνολικό κόστος της καταστροφής.

Η συμφωνία αυτή, που επιτεύχθηκε ύστερα από τέσσερις μήνες διαπραγματεύσεων, πρέπει τώρα να επικυρωθεί από δικαστή.

