Δυόμιση εβδομάδες μετά τις πυρκαγιές που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 115 ανθρώπους στη νήσο Μάουι της Χαβάης, οι αρχές αυτής της αμερικανικής πολιτείας έδωσαν στη δημοσιότητα λίστα με τα ονόματα 388 αγνοουμένων.

Οι φλόγες έκαναν στάχτη την τουριστική πόλη Λαχάινα και ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν δώσει σημεία ζωής ενισχύει τους φόβους ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος.

«Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», τόνισε ο Τζον Πελετιέρ, αρχηγός της αστυνομίας στο Μάουι, ζητώντας από το κοινό να επικοινωνήσει με το FBI εάν οποιοδήποτε όνομα στη λίστα των αγνοουμένων αντιστοιχεί σε κάποιον που είναι σώος και αβλαβής.

Things that melted during the Lahaina fire. Unreleased footage that shows just how intense this fire was.#mediafreezone #lockdown #nofilming #tsunamialarm #Notillegal #1stamendment #powersthatbe #WestMauifires #policestate #Mauifires #Hawaii #Maui #WestMauiExperiment… pic.twitter.com/ggvWj9pmkU

— GeoffCygnus (@CygnusGeoff) August 26, 2023