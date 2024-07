Πυροβόλησαν στο στήθος τη ράπερ Stunna Girl – Τα μηνύματα στο Instagram και η αντίδραση των θαυμαστών της

Η ράπερ Stunna Girl αποκάλυψε πως πυροβολήθηκε στο στήθος με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

H ράπερ μοιράστηκε ένα βίντεο από το τραύμα της, σημειώνοντας πως η σφαίρα τη χτύπησε πάνω από το στήθος και βγήκε από τη μασχάλη της.

Η διάσημη ράπερ ανέβασε και μια εικόνα από ιατρικό έγγραφο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για το περιστατικό.

Η αποκάλυψη της διάσημης ράπερ προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων, με πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους και να ζητούν περισσότερες λεπτομέρειες.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Stunna Girl έπεσε θύμα πυροβολισμού. Δεν ήταν ποτέ βίαιη» σημείωσε ένας χρήστης στο Twitter.

«Μόλις είδα ότι κάποιος πυροβόλησε τη Stunna Girl στο στήθος. Θεέ μου ήθελαν να σκοτώσουν αυτό το κορίτσι» σημείωσε άλλος χρήστης στο δημοφιλές κοινωνικό μέσο.

WHO SHOT STUNNA GIRL YOU WILL BE DEALT WITH pic.twitter.com/JSCKxWWv6b

— flocka (@prettyflockania) July 28, 2024