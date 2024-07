Εμπρησμός η φωτιά που καίει εκτός ελέγχου και εξαπλώνεται ραγδαία σε δασική έκταση στην Καλιφόρνια

Η φωτιά εξαπλώνεται «ακραία» εν μέσω ισχυρών ανέμων στη δασική έκταση της Καλιφόρνιας που έχει θέση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο κομητείες και έχει αναγκάσει τουλάχιστον 4.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Πρόκειται για εμπρησμό, όπως ενημέρωσαν οι Αρχές, για τον οποίο συνελήφθη ως ύποπτος ένας 42χρονος και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση αφού εθεάθη να σπρώχνει φλεγόμενο αυτοκίνητο σε φαράγγι.

«Οφείλετε να είσαστε έτοιμοι να φύγετε», προειδοποίησε τους κατοίκους την Πέμπτη ο Κόρι Χόνια, σερίφης της κομητείας Μπιουτ. «Αν η πυρκαγιά εξαπλωθεί, δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ή να σας εγγυηθώ ότι θα μπορέσουμε να σας σώσουμε τη ζωή».

«Πρόκειται για μεταβαλλόμενη κατάσταση», σημείωσε σε νέες δηλώσεις του, επισημαίνοντας ότι η φωτιά πέρασε από το χωριό Κοχάσετ στη διάρκεια της νύχτας. Για ακραία επέκταση βόρεια έκανε λόγο, από την πλευρά του, ο διοικητής της πυροσβεστικής.

Περίπου 4.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους στο Κοχάσετ και στο Φόρεστ Ραντς, μετά το ξέσπασμα της φωτιάς στην μικρή πόλη Τσίκο. Πλέον η δασική πυρκαγιά ενισχύεται επικίνδυνα, παρά την επέμβαση 1.700 πυροσβεστών, προκαλώντας ανησυχίες στις Αρχές.

Από την Τετάρτη το απόγευμα όταν ξέσπασε στο βόρειο τμήμα της Καλιφόρνιας, η πυρκαγιά που ονομάστηκε «Παρκ» (Park Fire) είχε κάψει μέχρι χθες περισσότερα από 720 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής έκτασης και 134 κτίρια και παρέμενε ανεξέλεγκτη, σύμφωνα με την υπηρεσία δασών και πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας CalFire.

Χθες το βράδυ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο κομητείες που απειλούνται από τις φλόγες, για να επιταχυνθεί η προσπάθεια κατάσβεσης.

Οι κάτοικοι είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Υπενθυμίζεται ότι το 2018 στην πόλη Παραντάις είχαν χάσει τη ζωή τους 85 άνθρωποι στην πιο φονική πυρκαγιά στην ιστορία της Καλιφόρνιας.

Κάτοικοι που γλίτωσαν από τις φλόγες, στην πυρκαγιά που μαίνεται τώρα, περιέγραψαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την αγωνιώδη διαφυγή τους μέσω του μοναδικού δρόμου μέσα στο δάσος που ήταν προσβάσιμος στην περιοχή, με τους προβολείς των αυτοκινήτων τους να μην μπορούν να φωτίσουν το οδόστρωμα λόγω του πυκνού καπνού.

«Προκαλούσε μεγάλο στρες να ξέρεις ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος διαφυγής», δήλωσε ο Νίκο Σέλτον στην εφημερίδα Sacramento Bee. «Αισθάνομαι σα να έχω παραλύσει», σημείωσε στο δίκτυο CBS η Τζούλια Γιάρμποου, το σπίτι της οποίας κάηκε.

Ο 42χρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση την Πέμπτη το πρωί, αφού εθεάθη να σπρώχνει «αυτοκίνητο που είχε πάρει φωτιά σε φαράγγι», σύμφωνα με την τοπική εισαγγελία.

Το 2003, ο ύποπτος είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 20 ετών, ενώ στο ποινικό του μητρώο αναφέρεται σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο και ένοπλη ληστεία.

Όσον αφορά το μέτωπο της πυρκαγιάς, ενισχύσεις είχαν σταλεί σε πολλά μέρη της Καλιφόρνιας. «Παρατηρούμε ακραία επέκταση βόρεια» της πυρκαγιάς, εξήγησε χθες ο Μπίλι Σι, διοικητής των πυροσβεστών.

I dont think people realize what’s happening in Chico right now

California’s biggest fire in years is happening right now in Chico. Caused by homeless sex offender and lit his moms car on fire and pushed it down a cliff. The fire is not even close to contained pic.twitter.com/uLuIUzqNO3

— Sacramento Insider (@sacinsidr) July 27, 2024