Εικοσιένας άνθρωποι πέθαναν μέσα σε 24 ώρες στο Μπένι Μέλαλ, σε μια πόλη στο κέντρο του Μαρόκου, λόγω ενός νέου καύσωνα που έπληξε τη χώρα, η οποία βρίσκεται στον έκτο χρόνο ξηρασίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Η Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογίας (DGM) είχε ανακοινώσει την έλευση ενός ισχυρού κύματος ζέστης από τη Δευτέρα που θα διαρκούσε μέχρι χθες, Τετάρτη, σε πολλές περιοχές, με θερμοκρασίες που μπορεί να έφθαναν τους 48 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στο Μπένι Μέλαλ.

«Η πλειονότητα των θανάτων είναι άτομα που υπέφεραν από χρόνιες ασθένειες και ηλικιωμένοι, με τις υψηλές θερμοκρασίες να συμβάλλουν στην επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους και να οδηγούν στον θάνατό τους», διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση η περιφερειακή διεύθυνση υγείας.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

A heatwave in #Morocco has killed at least 21 people in a 24-hour period in the central city of Beni Mellal, the health ministry says.https://t.co/XrpP5F8zuz

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 25, 2024