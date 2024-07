Τζιμ Τάουνσεντ στο in: Η Χάρις είναι η μόνη που μπορεί να επιβιώσει σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία

Μπορεί η Κάμαλα Χάρις να κερδίσει στην κούρσα των εκλογών τον Ντόναλντ Τραμπ; Έπρεπε ο Τζο Μπάιντεν να παραιτηθεί και τι επιπτώσεις θα έχει στο εκλογικό αποτέλεσμα η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ;

Για τους αναλυτές στις ΗΠΑ οι εξελίξεις μοιάζουν με πολιτικό θρίλερ. Και όπως πάντα η ζωή γράφει καλύτερα σενάρια και από τον πιο ταλαντούχο συγγραφέα.

Μιλώντας στο in για τις εξελίξεις στις ΗΠΑ ο Τζέιμς Τζόι Τάουνσεντ Τζ. επίκουρος ανώτερος συνεργάτης του Center for a New American Security και πρώην αναπληρωτής βοηθός Υπουργός Άμυνας (DASD) για την Ευρωπαϊκή και την Πολιτική του ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ για οκτώ χρόνια επί προεδρίας Μπάρακ Ομπάμα, σημειώνει ότι «για τους Δημοκρατικούς (καθώς και για τον αμερικανικό λαό) ήταν σημαντικό να παραιτηθεί ο Μπάιντεν, καθώς η ηλικία του δείχνει ότι δεν θα έπρεπε να έχει δεύτερη θητεία και πιθανότατα δεν θα κέρδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ».

Σωστή η απόφαση Μπάιντεν

Τονίζει δε ότι «ο Μπάιντεν πήρε μια δύσκολη απόφαση αλλά τη σωστή τόσο για το κόμμα του όσο και για τη χώρα του. Πήρε μια απόφαση για το καλό της χώρας και θεωρείται πατριώτης που το έκανε».

Απαντώντας για το αν Κάμαλα Χάρις είναι αυτή που μπορεί να ενώσει τους Δημοκρατικούς και να διεκδικήσει την προεδρία με αξιώσεις να κερδίσει, ο Τάουνσεντ απαντά πως «σε αυτό το σημείο, τόσο αργά στην προεκλογική εκστρατεία, είναι η μόνη υποψήφια που μπορεί επιβιώσει, λόγω της αναγνωρισιμότητας του ονόματός της και της πρόσβασής της στα κονδύλια της εκστρατείας που έχει ήδη λάβει για την εκστρατεία Μπάιντεν/Χάρις και σε μια κομματική μηχανή έτοιμη να ξεκινήσει».

Ο Νοέμβριος είναι μακριά

Σημειώνει δε ότι η Χάρις «μπορεί κάλλιστα να αποδειχθεί η ιδανική υποψήφια για ένα εκλογικό σώμα που διψάει για νέα και νεότερα πρόσωπα που θα αναλάβουν το τιμόνι της Ουάσινγκτον. Όμως οι Δημοκρατικοί συσπειρώνονται πίσω της και σε αυτό το στάδιο έχει 50/50 πιθανότητες να κερδίσει».

Για τον Τάουνσεντ ωστόσο «είναι πολύς καιρός μέχρι τον Νοέμβριο!»

Η απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ θα είναι παλιά είδηση

Κληθείς να σχολιάσει αν η απόπειρα εναντίον του πρώην προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ τον έφερε πιο κοντά σε μία νίκη στις εκλογές, ο Τάουνσεντ απαντά μάλλον αρνητικά. «Πιθανώς όχι τόσο κοντά στη νίκη όσο θα περίμενε ο κόσμος, καθώς μέχρι να έρθουν οι εκλογές τον Νοέμβριο, η απόπειρα δολοφονίας θα είναι πια παλιά είδηση» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Τάουνσεντ «η απόπειρα δολοφονίας ενεργοποίησε περισσότερο την πολιτική βάση του Τραμπ, αλλά είχε ήδη την ψήφο τους. Το αν έστρεψε τους λίγους μη δεσμευμένους ψηφοφόρους στο στρατόπεδό του είναι αμφίβολο. Αν και σοκαριστικός, ο πυροβολισμός δεν μετατόπισε την πίστη των Δημοκρατικών προς το μέρος του».