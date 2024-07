«Στην τελική ευθεία του Τισουντάλι στον ΠΑΟΚ» (pic)

Προς συμφωνία οδεύει με τη Γάνδη ο ΠΑΟΚ ώστε να κάνει δικό του τον Ταρίκ Τισουντάλι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, οι δύο ομάδες είναι στην τελική ευθεία, αφού πλέον απομένουν μόνο λίγες λεπτομέρειες.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα προσφέρει στους Βέλγους ένα πόσο γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό του τον Μαροκινό.

Στα τρία χρόνια που είναι στη Γάνδη ο Τισουντάλι έχει καταγράψει 56 γκολ και 28 ασίστ σε συνολικά 135 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας ένα από τα βασικά στελέχη του συλλόγου.

🔵🦬 Infos #KAAGent :

🇲🇦 As revealed on Saturday 20th July, Buffalos are now negotiating details with #PAOK to conclude the deal for Tarik Tissoudali around 3M€.

🔄 In the same time, Gent continue to believe on Matthias Delorge deal despite the complex situation. #mercato #JPL pic.twitter.com/jWkfr8CWrX

