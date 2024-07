Συνεχίζονται οι εργασίες για την επαναφορά των συστημάτων που «έπεσαν». Αιτία για το μεγαλύτερο ψηφιακό black out, ήταν μία ελαττωματική ενημέρωση ασφαλείας της Crowdstrike. Από την ενημέρωση αυτή προκλήθηκε η «μπλε οθόνη του θανάτου» σε χιλιάδες υπολογιστές με Windows σε όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία υποστήριξε ότι ένας «σημαντικός αριθμός» συστημάτων που επηρεάστηκαν έχουν επανέλθει πλέον σε λειτουργία. Πρόσθεσε δε ότι «συνεχίζει να εστιάζει στην αποκατάσταση όλων των συστημάτων» και δήλωσε ότι αναπτύσσει μια νέα διόρθωση, που ελπίζει ότι θα επιταχύνει την ανάκαμψη των υπολοίπων υπολογιστικών συστημάτων.

CrowdStrike continues to focus on restoring all systems as soon as possible. Of the approximately 8.5 million Windows devices that were impacted, a significant number are back online and operational.

