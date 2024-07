Κλείνει στη Ρίβερ Πλέιτ ο Μουνιαΐν

Φαίνεται πως ο Ίκερ Μουνιαΐν βρήκε την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 31χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός όλα δείχνουν πως θα πάρει μεταγραφή για τη Ρίβερ Πλέιτ.

Οι «εκατομμυριούχοι» βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την πλευρά του παίκτη και δεν αποκλείεται, όπως σημειώνει ο γνωστός δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, μέσα στις επόμενες ημέρες να επισημοποιηθεί η συμφωνία και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

🚨🆕 #River 🇪🇸

River Plate are in advanced talks to complete the transfer of 31-year-old free agent Spanish player Iker Muniain.

📢 The Argentine giant club plans to announce the transfer of Iker Muniain next week. pic.twitter.com/VMDhIxWPaQ

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 19, 2024