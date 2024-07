Σε εξέλιξη είναι η μυστική ψηφοφορία που ξεκίνησε στις 14:00 σχετικά με την επανεκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν).

Το πρωί η υποψήφια πρόεδρος της Κομισιόν στην ομιλία της έκανε τον απολογισμό της προηγούμενης θητείας της, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που ήρθα να ζητήσω την ψήφο εμπιστοσύνης σας για πρώτη φορά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις συγκινητικές στιγμές που ζήσαμε μαζί. Σε αυτήν την αίθουσα, προτείναμε το Next Generation EU, ενώ ενώπιον όλων μας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας μίλησε για τον πόλεμο και κανένας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του».

Υπενθυμίζεται ότι η Αριστερά είχε κάνει πρόταση να αναβληθεί η σημερινή ψηφοφορία, κάτι το οποίο όμως δεν υπερψηφίστηκε.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 640 ευρωβουλευτές, 101 ψήφισαν υπέρ, 531 κατά και 8 λευκό.

Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν και μέσω του Χ ότι στηρίζουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

The Greens/EFA Group has formally decided to support Ursula @vonderleyen as @EU_Commission President.

As part of the 4-party majority, we have secured commitments on the #EUGreenDeal, making the EU more socially fair & protecting democracy.

We keep the far-right out of power.

— Greens/EFA in the EU Parliament 🌍 (@GreensEFA) July 18, 2024