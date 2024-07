Νέα σεζόν, νέες εμφανίσεις: Αυτές είναι οι φανέλες που ξεχωρίζουν

Λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου, αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες έχουν παρουσιάσει (κάποιες από) τις εμφανίσεις τους ενόψει της σεζόν 2024-25. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Ρόμα, Μπαρτσελόνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ, είναι μερικές από αυτές που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έκαναν τα… αποκαλυπτήρια.

Ο Ολυμπιακός έχει προς ώρας αποκαλύψει την 2η και 3η εμφάνιση της νέας σεζόν, ενώ ο Παναθηναϊκός και τις τρεις φανέλες που θα χρησιμοποιεί. Παράλληλα, με βίντεο επέλεξε ο ΠΑΟΚ να δείξει στο κοινό του την νέα εντός έδρας φανέλα του.

Την ίδια ώρα, στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Γιουνάιτεντ αποκάλυψε την εντός έδρας εμφάνισή της με τους παίκτες της ομάδας και τον Θρύλο του συλλόγου Ερίκ Καντονά, με την Άρσεναλ μάλιστα να χρησιμοποιεί στην καμπάνια της και αθλήτριες του γυναικείου τμήματος. Παρόμοιo τρόπο χρησιμοποίησαν και η Ρόμα με την Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να έχουν κεντρικό πρόσωπο τον Λαμίν Γιαμάλ.

Δείτε παρακάτω κάποιες από τις εμφανίσεις:

Let’s build our future. Our way!

Introducing the new 24/25 Arsenal Home jersey. 👉👉 https://t.co/pmeUUbpOBb pic.twitter.com/E1fTmC7UC5

We are The Arsenal 🔴

The King wearing the new jersey! 👑 pic.twitter.com/b2Zio4Q4aA

🚨 GIVEAWAY! We are giving away a FC Barcelona’s NEW 2024/25 home jersey. To participate:

• LIKE and RT this tweet

• Follow @ManagingBarca, @Sr_Twisted & @gutiifcb

Winner will be announced on 1 August, goodluck! 🤝🔥 pic.twitter.com/JOkesjQ6p2

— Managing Barça (@ManagingBarca) July 18, 2024