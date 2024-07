Η πολιτική δυναστεία Ντόναλντ Τραμπ 2.0

Μια εβδομάδα πριν γίνει στόχος απόπειρας δολοφονίας, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ξαναρχίσει με ούριο άνεμο από τη Φλόριντα την προεκλογική εκστρατεία του, έπειτα από μια εβδομάδα διακοπών για την εθνική γιορτή της 4ης Ιουλίου.

Δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του για τα πολιτικά δεινά του Δημοκρατικού προέδρου και εκ νέου αντιπάλου του, Τζο Μπάιντεν.

Όμως αυτός που είχε τραβήξει όλα τα βλέμματα και απέσπασε το πιο ενθουσιώδες χειροκρότημα στην προεκλογική συγκέντρωση στο θέρετρο γκολφ Trump National Doral Miami ήταν ένας άλλος Τραμπ. Ο βενιαμίν της οικογένειας, Μπάρον.

«Είναι η πρώτη φορά που το κάνει», είπε ο πρώην πρόεδρος, καθώς ο 18χρονος νεαρός -φτυστός ο Τραμπ στα νιάτα του, αλλά ύψους 2,06 μέτρων- σηκωνόταν όρθιος και χαιρετούσε το πλήθος με κινήσεις όχι εφήβου, αλλά επαγγελματία πολιτικού.

Ήταν το ντεμπούτο στην προεκλογική εκστρατεία του μικρότερου παιδιού του Ντόναλντ Τραμπ και μοναδικού που έχει αποκτήσει με τη νυν σύζυγό του, Μελάνια.

Αν και η ίδια έχει σχεδόν εξαφανιστεί από το προσκήνιο, η εμφάνιση… ροκ-σταρ του Μπάρον αποτέλεσε κατά πολλούς ένα διπλό μήνυμα από πλευράς του πρώην και πιθανότατα επόμενου προέδρου των ΗΠΑ.

Συνδυαστικά με την παρουσία στην συγκέντρωση και άλλων παιδιών του Τραμπ, τα οποία συμμετέχουν ενεργά -πέρα από την επιχειρηματική αυτοκρατορία του- και στην προεκλογική του εκστρατεία, η εικόνα που έβγαινε προς τα έξω ήταν αυτή της οικογενειακής στήριξης του «πατριάρχη», στον απόηχο και της ιστορικής καταδίκης του για την υπόθεση της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς.

Και όχι μόνο.

Τελευταία προσθήκη είναι πρόδηλα ο 18χρονος Μπάρον.

«Κοίταξέ τον! Είσαι πολύ δημοφιλής», τόνισε ο πρώην πρόεδρος, κάνοντας συγκρίσεις με τους άλλους δυο γιού του.

«Μπορεί να είναι πιο δημοφιλής από τον Ντον και τον Έρικ».

«Καλωσήρθες στη σκηνή Μπάρον», συμπλήρωσε.

Εννοούσε την πολιτική.

Barron Trump gets a standing ovation at his father Donald’s Florida rally. pic.twitter.com/NSR7MUasOG

— New York Post (@nypost) July 10, 2024