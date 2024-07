Ο Joe Manganiello διαψεύδει τη Σοφία Βεργκάρα – «Δεν χωρίσαμε για αυτό»

Ήταν τον Φεβρουάριο που οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο του Joe Manganiello με τη Σοφία Βεργκάρα μετά από επτά χρόνια γάμου.

Η λαμπερή ηθοποιός σε συνεντεύξεις της είχε αναφέρει ως λόγο χωρισμού το γεγονός ότι ο ηθοποιός ήθελε να κάνει οικογένεια.

Μιλώντας στην στην «El País» είχε υποστηρίξει ότι εκείνη και ο Joe Manganiello χώρισαν επειδή δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν αναφορικά με το μέλλον της οικογένειάς τους.

«Ο γάμος μου διαλύθηκε επειδή ο σύζυγός μου ήταν νεότερος – ήθελε να κάνει παιδιά και εγώ δεν ήθελα να είμαι μια γριά μαμά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σοφία Βεργκάρα, που έχει έναν γιο 32 χρονών από προηγούμενη σχέση.

Ήρθε η σειρά του Joe Manganiello να αναφερθεί σε συνέντευξή του στο «Men’s Journal» για τους λόγους που οδήγησαν στον χωρισμό τους, αρνούμενος τους ισχυρισμούς από τη Σοφία Βεργκάρα.

«Έχουν ειπωθεί πολλά στον Τύπο σχετικά με το ότι θέλω οικογένεια. Αυτό απλά δεν είναι αλήθεια», σημείωσε αρχικά ο Joe Manganiello.

«[Αυτός] δεν ήταν ο λόγος που αναπόφευκτα όλα τελείωσαν», σημείωσε ο 47χρονος ηθοποιός. «Είναι επειδή δύο άνθρωποι απομακρύνθηκαν και μερικές φορές συμβαίνει αυτό».

Επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι «προσπάθησε να κάνει οικογένεια τον πρώτο ενάμιση χρόνο» του γάμου του.

Επίσης, σχυρίστηκε ότι αυτός και η Σοφία Βεργκάρα είχαν μια βαθιά συζήτηση σχετικά με το θέμα των παιδιών όταν άρχισαν να βγαίνουν για πρώτη φορά το 2014.

«Είπα, «Αν έχεις τελειώσει με το θέμα των παιδιών, τότε καταλαβαίνω. Απλά πες μου και θα ξέρω τι είναι η σχέση μας και δεν πειράζει. Αλλά δεν ίσχυε αυτό με εκείνη. Και της ορκίστηκα ότι δεν θα έφευγα ποτέ αν δεν τα καταφέρναμε σχετικά με τα παιδιά. Και δεν το έκανα» υπογράμμισε.

«Το να με παρουσιάζουν σαν να είχα κάποιου είδους κρίση μέσης ηλικίας και μετά από εννέα χρόνια, να απευθύνομαι σε κάποιον και να του δίνω τελεσίγραφο: ‘Κάνε αυτό το δυνητικά ανθυγιεινό πράγμα στο σώμα σου, αλλιώς φεύγω’; Ποτέ δεν ήμουν τέτοιος», συμπλήρωσε ο Joe Manganiello.

Joe Manganiello Denies Sofía Vergara’s Claims About What Led to Their Divorce: «Simply Not True» https://t.co/OcuMMn91AG

— The Hollywood Reporter (@THR) July 16, 2024